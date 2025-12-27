Berlin - Wegen der Minusgrade müssen sich Reisende am Hauptstadtflughafen BER auf kleinere Verspätungen einstellen. Mehrere Pilotinnen und Piloten hätten sich dazu entschieden, vor dem Start ihre Maschine zu enteisen, was zu leichten Verzögerungen beim Abflug führen kann, teilte ein Sprecher des Flughafens auf Anfrage mit.

Starke Verspätungen habe es jedoch nicht gegen. Dank der guten Vorbereitung des Winterdienstes laufe der Flughafenbetrieb trotz niedriger Temperaturen rund und routiniert, sagte der Sprecher. Die Flughafenbetreiber baten die Passagiere darum, sich bei der Anreise auf winterliche Bedingungen einzustellen. Am Samstag wurden 63.000 Reisende am BER erwartet.