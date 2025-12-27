Auf den Straßen in Berlin und Brandenburg ist weiter Vorsicht geboten. Die neue Woche startet mit Glättegefahr, aber auch mit Schnee.

In Berlin und Brandenburg sinken die Temperaturen auch in den kommenden Nächten unter den Gefrierpunkt.

Berlin - Autofahrer müssen sich in Berlin und Brandenburg weiter vor glatten Straßen in Acht nehmen. Am Samstag soll es vereinzelt etwas Sprühregen geben, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Die Temperaturen bewegen sich zwischen 1 und 3 Grad.

In der Nacht zu Sonntag sei dann gebietsweise Glätte durch überfrierende Nässe möglich, im südlichen Brandenburg könne es Glatteis durch gefrierenden Sprühregen geben. Die Temperaturen sinken auf minus 2 bis minus 5 Grad.

Glättegefahr und Schnee in der Nacht zu Dienstag

Am Sonntag kommt die Sonne raus. Die Temperaturen erreichen um die 3 Grad. In der Nacht zu Montag soll es weitgehend niederschlagsfrei bleiben. Die Temperaturen fallen auf minus 1 bis 4 Grad.

Am Montag bleibt es ebenfalls meist trocken. Der DWD rechnet mit Höchstwerten von 3 bis 5 Grad. In der Nacht zu Dienstag sei gelegentlich Schneeregen oder Schneefall möglich. Die Temperaturen sinken auf bis zu minus 2 Grad, es bestehe Glättegefahr.