Dresden - Beim Ausbau der erneuerbaren Energien kommt Sachsen nach Einschätzung des sächsischen Umweltministers Wolfram Günther gut voran. „Die starke Dynamik beim Ausbau der erneuerbaren Energien hält an“, sagte der Grüne-Politiker am Freitag. Demnach befanden sich Ende März 130 Windenergieanlagen mit einer Leistung von insgesamt 804 Megawatt im laufenden Genehmigungsverfahren. Ein halbes Jahr zuvor waren noch 85 Windenergieanlagen mit einer Leistung von insgesamt 481 Megawatt.

Auch im Bereich der Fotovoltaik seien deutliche Zuwächse zu verzeichnen. Demnach wurden in Sachsen allein im ersten Quartal dieses Jahres knapp 8000 Anlagen mit einer Leistung von insgesamt rund 600 Megawatt in Betrieb genommen. Für das gesamte Jahr 2023 beliefen sich diese Werte auf 650 Megawatt Leistung. In diesen Zahlen sind alle Anlagen unabhängig von ihrer Größe und Leistung enthalten, also auch zahlreiche kleine Anlagen wie Balkonkraftwerke. Die Angaben sind dem Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur entnommen.

„Wir haben in dieser Legislaturperiode umgesteuert, von einem Braunkohleland hin zu einem klimaneutralen Energie- und Industrieland“, sagte Günther weiter. Die Industrie rufe nach Grünstrom, damit sie international wettbewerbsfähig bleibt. Denn Grünstrom senke die Preise. Auch die Bürgerinnen und Bürger würden vom Ausbau der Erneuerbaren profitieren, indem sie finanziell an den Erträgen der Anlagen teilhaben. „Das soll in Sachsen schon bald verbindlich der Fall sein“, betonte Günther.

Es sei aber auch klar, dass es beim Ausbau der Erneuerbaren noch mehr Tempo braucht - insbesondere bei der Windenergie. Denn neue Windenergieanlagen erzeugen mittlerweile etwa die zehnfache Menge an Strom im Vergleich zu den vor 15 oder 20 Jahren errichteten Anlagen.