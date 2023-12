Berlin - Schauspieler Ulrich Matthes war es bei seinem Weihnachtsfilm „Winterwalzer“ ein Anliegen, das Thema Depression angemessen darzustellen. „Es war mir wichtig, – und ich hatte den Regisseur Ingo Rasper da an meiner Seite – das Thema Depression ernst zu nehmen. Es ist ein großes Thema in unserer Gesellschaft. Die Psychotherapie-Praxen sind voll“, sagte der 64-Jährige („Das Boot“) im dpa-Interview über seine Hauptrolle. „Ich bin bislang davon verschont geblieben, bis auf drei, vier Monate während Corona. Da hat es mich dann auch mal irgendwie niedergebeutelt. Die Theater waren zu und das ganze öffentliche Leben auch. Zum Glück bin ich grundsätzlich seelisch stabil.“ Die Tragikomödie „Winterwalzer“ handelt von einem Witwer, der zunächst Suizid begehen will, aber über das Tanzen eine neue Liebe findet. Sie läuft am Freitag (8.Dezember) um 20.15 Uhr im Ersten.

Dass Selbsttötung in Filmen eher selten offen thematisiert werde, führt Matthes auf mögliche Befürchtungen zurück, „dass man jemanden, der auf der Kippe ist, womöglich noch ermuntert“, den sogenannten Werther-Effekt. „Es ist natürlich heikel, aber ich finde, alles, was es in der Realität gibt, darf, soll, kann, muss auch in der Kunst vorkommen. Die Kunst ist dazu da, auch das Schrecklichste, das Abwegigste, das Irrationalste, das Verstörendste zu zeigen und davon zu erzählen.“ In „Winterwalzer“ spielt Nina Kunzendorf die zweite Hauptrolle neben Ulrich Matthes. Vorlage des Films war der Roman „Der Donnerstagsmann“ von Edda Leesch, die auch das Drehbuch schrieb.