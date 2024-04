Berlin - Der ostdeutsche Übertragungsnetzbetreiber 50Hertz baut seine Firmenzentrale in Berlin aus. Ein Erweiterungsbau in unmittelbarer Nähe des derzeitigen Hauptquartiers in der Europa-City in Berlin-Mitte feierte am Mittwoch Richtfest. In dem Bau sollen künftig 380 Beschäftigte unterkommen. Die Firmen-Kita soll dort ebenfalls untergebracht und um zehn Plätze erweitert werden. Architektonisch soll der Erweiterungsbau dem bestehenden Gebäude der Firmenzentrale ähneln. Die Fertigstellung ist für Sommer 2025 geplant.

50Hertz betreibt das Übertragungsnetz in den Bundesländern Berlin, Brandenburg, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen, Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein und Hamburg. Es beschäftigt in Berlin und den übrigen Regionalzentren in Ostdeutschland eigenen Angaben zufolge rund 1800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.