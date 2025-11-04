In Bad Schandau ist es auf der B 172 bei einem Überholvorgang zu einem Unfall gekommen. Ein 19-Jähriger wurde leicht verletzt, mehrere Fahrzeuge wurden beschädigt.

Bei einem Überholmanöver in Bad Schandau ist es zu einem Unfall mit einem Verletzten gekommen (Symbolfoto)

Bad Schandau - Bei einem Überholvorgang auf der B 172 in Bad Schandau ist am Montagabend ein 19-Jähriger leicht verletzt worden. Nach Angaben der Polizei wollte ein 51-jähriger Autofahrer zum Überholen ausscheren und übersah dabei den von hinten bereits überholenden Wagen des 19-Jährigen.

Die Fahrzeuge kollidierten, woraufhin der jüngere Fahrer am Straßenrand gegen sechs geparkte Autos prallte. Der 19-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Der Gesamtschaden wird auf rund 19.000 Euro geschätzt.

Die Bundesstraße war für etwa zwei Stunden voll gesperrt.