Der britische Prinz William engagiert sich für die Umwelt. Bei seinem mehrtägigen Besuch in Brasilien ist aber auch Zeit für eine Runde Sport.

Rio de Janeiro - Der britische Thronfolger Prinz William hat seine Brasilien-Reise mit einer Partie Beachvolleyball an der legendären Copacabana begonnen. Der 43-Jährige zog Schuhe und Socken aus und spielte eine Runde unter anderem mit der brasilianischen Olympiateilnehmerin Carolina Solberg.

William ist mehrere Tage in Brasilien, er verleiht den Earthshot-Preis und nimmt an der Weltklimakonferenz COP30 teil. In einer Rede bei der Jahresversammlung seiner Stiftung United for Wildlife wird er eine neue Initiative zum Schutz des Amazonas ankündigen.

Im Maracanã-Stadion traf der Thronfolger zusammen mit Fußball-Ikone Cafu auf Kinder und Jugendliche, die sich über ein Programm des Earthshot-Preises in Umwelt- und Klimawandelthemen weiterbilden. „Ihr alle leistet fantastische Arbeit, und ich möchte euch für euren Mut und eure Tapferkeit danken“, sagte William der Nachrichtenagentur PA zufolge. „Wir sind hier, um euch jede Unterstützung zu geben, die ihr braucht, und ihr werdet die Zukunft sein.“