Flammen schlagen aus dem Gebäude, in dem Fleisch- und Wurstwaren verkauft werden. Die Feuerwehr rückt an. Der Schaden ist beträchtlich.

Kirchgellersen - Ein Feuer hat in einer Schlachterei in der Gemeinde Kirchgellersen im Landkreis Lüneburg nach ersten Schätzungen einen Schaden im sechsstelligen Bereich angerichtet. Wie ein Polizeisprecher weiter berichtete, brannte das Obergeschoss des Gebäudes, in dem auch Fleisch- und Wurstwaren verkauft werden. Menschen waren nach Polizeiangaben nicht in Gefahr. Feuerwehrleute löschten die Flammen. Die Ursache des Brandes war zunächst unklar.