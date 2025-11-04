In Bad Schmiedeberg stellen Beamte in einem Gebäude zahlreiche Cannabispflanzen sicher. Zwei Verdächtige werden festgenommen.

Die Polizei stellt bei einer Durchsuchung in Bad Schmiedeberg eine größere Anzahl von Cannabispflanzen sicher. (Archivbild)

Bad Schmiedeberg - Die Polizei hat in Schmiedeberg (Kreis Wittenberg) eine Cannabis-Indoorplantage ausgehoben. Bei der Durchsuchung eines Gebäudes sei eine größere Anzahl von Cannabispflanzen sichergestellt worden, sagte eine Polizeisprecherin. Zuerst hatte die „Mitteldeutsche Zeitung“ berichtet.

Die Polizeikräfte nahmen zwei Männer vorläufig fest. Die Durchsuchung wurde im Zuge von Ermittlungen wegen des Verdachts des Herstellens und Handelns mit Betäubungsmitteln und wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Cannabisgesetz durchgeführt, hieß es. Laut dem Zeitungsbericht waren an der Durchsuchung mehr als ein Dutzend Polizeibeamte, darunter Spezialkräfte der Tatortgruppe, beteiligt.