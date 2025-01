Vier Männer attackieren in Berlin-Tempelhof einen Geldtransporter – bewaffnet unter anderem mit einer Maschinenpistole. Vier Jahre später stehen zwei der mutmaßlichen Täter vor einem Amtsgericht.

Berlin - Rund vier Jahre nach einem Überfall auf einen Geldtransporter in Berlin-Tempelhof stehen zwei junge Männer am Donnerstag (9.00 Uhr) vor Gericht. Die inzwischen 22 Jahre alten Angeklagten sollen mit zwei weiteren Mittätern am 15. Dezember 2020 vor einem Möbelhaus einen Geldtransporter überfallen und ausgeraubt haben.

Die maskierten Täter seien mit einer Faustfeuerwaffe, einem Baseballschläger und einer Maschinenpistole bewaffnet gewesen. Bei der Tat sei Bargeld in Höhe von rund 195.000 Euro erbeutet worden. Die Anklage lautet auf schweren Raub. Für die Verhandlung vor einem Jugendschöffengericht des Amtsgerichts Tiergarten ist bislang ein Tag vorgesehen.