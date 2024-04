Dresden - In Sachsen können aktuell mehr als 260.000 Pflegebedürftige in ihrem gewohnten Umfeld bleiben. Nach Angaben des Sozialministeriums in Dresden vom Donnerstag werden sie von rund 200.000 Angehörigen zu Hause gepflegt. Die Leistungen der ehrenamtlich sowie privat in der Pflege Tätigen sollen bei der „Woche der pflegenden Angehörigen“ im Mai gewürdigt werden. „Gutes Leben im Alter bedeutet für viele Menschen auch, gut gepflegt zu werden“, sagte Sozialministerin Petra Köpping (SPD) laut Mitteilung. Wer die Pflege zu Hause sicherstelle, ermögliche seinen Angehörigen, „in Würde und so selbstbestimmt wie möglich zu altern“. Das bedeute aber auch eine große physische und emotionale Belastung, der Einsatz „verdient daher unser aller Respekt und Wertschätzung“.