Der Todesfahrer verletzte auf dem Weihnachtsmarkt weit über 300 Menschen, sechs starben. Parlamentarier arbeiten das Geschehen auf. Nach zahlreichen Polizeibeamten ist jetzt die Ministerin Zeugin.

Magdeburg - Der parlamentarische Untersuchungsausschuss zur Aufarbeitung des Anschlags auf dem Magdeburger Weihnachtsmarkt will heute (10.15 Uhr) Innenministerin Tamara Zieschang (CDU) befragen. Auch die Direktorin des Landeskriminalamts, Birgit Specht, soll den Abgeordneten Rede und Antwort stehen.

Seit dem Start im Januar haben die 13 Ausschussmitglieder unter anderem zahlreiche Polizeibeamte sowie Vertreter der Stadt Magdeburg angehört. Ziel ist, das Tatgeschehen und das Sicherheitskonzept des Weihnachtsmarktes näher zu beleuchten.

Kurz vor Weihnachten war ein 50-Jähriger aus Saudi-Arabien mit einem Auto über den Magdeburger Weihnachtsmarkt gefahren. Dabei wurden sechs Menschen getötet und über 300 weitere verletzt. Die Generalstaatsanwaltschaft hat kürzlich Anklage erhoben, der Termin für den Prozessstart ist noch offen.