Josephina Neumann konnte im Doppel punkten, verlor aber in den Einzeln.

Berlin - Die Tischtennis-Damen vom TTC Berlin Eastside sind mit einem Remis in die Playoffs der Bundesliga gestartet. Beim 5:5 gegen die DJK Kolbermoor führte der Titelverteidiger im Viertelfinal-Hinspiel bereits mit 5:2, musste aber die letzten drei Einzel abgeben. Im Rückspiel in Kolbermoor am Sonntag (14.00 Uhr) erreicht dann die siegende Mannschaft das Halbfinale.

Ohne die für die Playoffs gemeldeten Shan Xiaona und die verletzte Nina Mittelham punktete die erst 18-jährige Yuka Kaneyoshi dreifach in Doppel und Einzel. Mia Griesel gewann einmal im Doppel sowie im Einzel. Sabina Surjan und Josephina Neumann waren im Doppel erfolgreich, verloren aber ihre Einzelpartien.