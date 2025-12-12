Die Tischtennisspielerinnen des TTC Eastside dominieren das Spitzenspiel in der Bundesliga. Dabei fehlen dem Team die Topstars.

Langstadt/Berlin - Die Tischtennisspielerinnen des TTC Berlin Eastside haben das Bundesliga-Topspiel beim TSV 1909 Langstadt klar für sich entschieden. Im Duell der beiden bis dahin national ungeschlagenen Teams gewannen die Gäste deutlich mit 6:2. Dabei fehlten den Berlinerinnen Spitzenkräfte wie Nina Mittelham.

Für den TTC Eastside, der mit 8:0 Punkten die Tabellenspitze übernahm, war es der erhoffte erfolgreiche Auftakt in das harte Jahresendprogramm mit vier Pflichtspielen in zehn Tagen. Langstadt, das eine Partie mehr absolviert hat, steht bei 8:2 Zählern.

Nach dem 1:1 in den beiden Doppeln durch Erfolge für beide Seiten zog Eastside in den vier Matches der ersten Einzelrunde durch Siege von Yuka Kaneyoshi, Natalia Bajor und Sabina Surjan davon. In der zweiten Einzelrunde sorgten Kaneyoshi im Spitzen-Einzel gegen Langweids Nummer 1, Chantal Mantz, und Bajor gegen Schreiner jeweils mit 3:0 Sätzen für die Zähler zum 6:2.

Am Sonntag folgt das Heimmatch gegen den aktuellen Liga-Dritten TTG Bingen im Berliner TT Dome (13.00 Uhr).