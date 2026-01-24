Von der 1:5-Niederlage gegen die Bayern und den Verletzungsausfällen darf sich Leipzig nicht beeinflussen lassen. Um wieder in die Champions League-Ränge zu kommen, muss ein Sieg her.

Leipzig - RB Leipzig steht gleich zu Beginn einer englischen Woche mit Spielen gegen drei Kellerkinder der Fußball-Bundesliga gehörig unter Druck. Die Sachsen sind nach dem 1:5 gegen den FC Bayern mit einem Spiel weniger als die Konkurrenz aus den Champions League-Rängen gerutscht und müssen nun versuchen, schnellstmöglich wieder in die Erfolgsspur zu kommen. Beim 1. FC Heidenheim zählt am Samstag (15.30 Uhr/Sky) deshalb nur ein voller Erfolg.

Beim Tabellen-16. muss Trainer Werner aber mit Assan Ouédraogo, Castello Lukeba und Johan Bakayoko auf drei Leistungsträger wegen Verletzungen verzichten. Gegen den Verein von der Ostalb hat RB aber in 17 Pflichtspielen erst einmal verloren.