In rund drei Wochen beginnen die Winterferien – was treiben die Kinder dann? Etliche Kultureinrichtungen greifen Eltern unter die Arme und bieten Schülern ein buntes Beschäftigungsprogramm.

Auch die Stiftung Friedenstein in Gotha bietet wieder ein Winterferienprogramm mit speziellen Workshops an. (Archivbild)

Erfurt - Eine Woche lang schulfrei! Schon jetzt sollten sich Eltern Gedanken machen, womit sie ihren schulpflichtigen Nachwuchs vom 16. bis 21. Februar beschäftigen wollen, falls keine Urlaubsreise ansteht. Denn Winterferienangebote gibt es zwar reichlich; doch einige erfordern wegen begrenzter Plätze eine Anmeldung vorab, oder die Begleitung durch Erwachsene. In manchen Fällen wird etwa eine Gebühr verlangt. Eine Auswahl:

Barocke Porträts in Gotha, Tonstudio in Altenburg

In Gotha bietet die Friedenstein Stiftung eine Führung durch die Gemäldesammlung im Schloss für Kinder und Jugendliche an, die anschließend mit Kostümen und Perücken Aufnahmen von sich machen und die gedruckten Bilder mit nach Hause nehmen können. Führungen und Workshops gibt es rund um die Mumie, die es im Herzoglichen Museum gibt, sowie zu den Räumen und der Schatzkammer des Schlosses verbundene mit Märchen und Mythen. Woher Sagen stammen, darum geht es bei einer Führung.

Mehrtägige Workshops können Schulkinder die Ferienwoche über in den Altenburger Museen besuchen. Dabei können sie eigene Holzkunstwerke schaffen, von Bildern des Malers Gerhard Altenbourg inspirierte Geschichten in einem Tonstudio aufnehmen, oder eine besondere Technik zum Falten von Ton von einer Keramikerin lernen.

Stein- und Bronzezeit in Weimar und Römhild

Im Museum für Ur- und Frühgeschichte Thüringens in Weimar gibt es Taschenlampenführungen. Zudem können Schüler lernen, wie aus Weihnachtbaumspitzen jungsteinzeitliches Werkzeug entstehen kann. In der Museumszweigstelle im Steinsburg Museum in Römhild (Landkreis Hildburghausen) können Schüler Schmuck in Anlehnung an Funde aus der Bronzezeit herstellen, in einem anderen Workshop lernen die jungen Teilnehmer, etwas über die Geschichte der Keramik und selbst Perlen aus Ton zu formen.

Bauen in Kloster Veßra, Natur erforschen in Gera

Im Hennebergischen Museum Kloster Veßra steht Filzen auf dem Plan, aber auch Roboter bauen und programmieren sowie Vogelhäuser bauen und Quirls aus Weihnachtsbäumen schnitzen

Im Naturkundemuseum Gera können Kinder bei einem Rundgang zur Sonderausstellung einiges über nachtaktive Tiere erfahren und anschließend einen Tiefsee-Anglerfisch basteln. In einem anderen Kurs können sie sich an einer Art Höhlenmalerei versuchen mit einem Wollhaarnashorn-Modell als Inspiration, oder sich anhand echter Tierpräparate Wissenswertes über Wildschweine lernen.

Handel treiben auf Posterstein, Unterwasserwelt auf Heidecksburg

Im Museum Burg Posterstein erfahren Schüler beim Programm „Schöne Ware feil!“ bei einer Art historischer Shopping-Tour, welche Waren es wann, wo und wie günstig oder teuer zu kaufen gab.

Das Unterwasserleben können Schüler im neuen interaktiven Korallenriff-Modell auf der Heidecksburg in Rudolstadt erkunden und anschließen selbst ein entsprechendes Dioramen oder Socken-Quallen basteln.

Schatzsuche auf dem Kyffhäuser, Festung erkunden in Erfurt

Tägliche Führungen für Kinder sind beim Kyffhäuser-Denkmal geplant, dabei können die jungen Besucher Rätsel lösen, um eine Schatzkiste zu plündern und später zur „Burgfrau“ oder zum „Ritter“ ernannt zu werden.

In Erfurt können Familien mit Schulkindern die Zitadelle auf dem Petersberg in Erfurt bei kinderfreundlichen Führungen entdecken.

Neben Museen bieten auch manche Bibliotheken und Volkshochschulen spezielle Programme für die Winterferien an, etwa in Erfurt und Jena, aber auch die VHS im Ilm-Kreis gehört dazu.