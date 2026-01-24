Nach den Comebacks von Jamal Musiala und Alphonso Davies stellt sich die Frage nach der Startelf-Rückkehr. Vincent Kompany lässt sich für das Augsburg-Spiel in die Karten schauen. Er hegt eine Sorge.

München - Die Fans des FC Bayern München freuen sich auf die Startelf-Rückkehr der Comeback-Spieler Jamal Musiala und Alphonso Davies. Trainer Vincent Kompany sprach wiederholt über die Fortschritte der beiden Stars, bremst aber zu hohe Erwartungen. Musiala (22) war beim Auswärtsspiel vor einer Woche gegen RB Leipzig (5:1) in der Schlussphase erstmals wieder eingewechselt worden. Davies (25) wurde von Kompany bereits fünfmal gebracht.

„Alles nach Plan“ bei Musiala

„Er ist bald wieder ein Kandidat für die Startelf“, sagte der belgische Trainer über Davies, der gegen Royale Union Saint-Gilloise als Joker überzeugte. „Er ist reingekommen und hat sofort gezeigt, was er mitbringt. Das war schon ein sehr positiver Einsatz im letzten Spiel für ihn.“ Am Samstag (15.30 Uhr/Sky) dürfte es gegen den FC Augsburg demnach noch nicht zu einem Einsatz in der Anfangsformation kommen.

Das gilt für Musiala sowieso. Der Mittelfeldregisseur war beim 2:0-Erfolg in der Champions League gegen die Belgier wieder im Kader, aber eingewechselt wurde er im Gegensatz zur Liga-Partie nicht. „Es ist das fünfte Spiel in 14 Tagen - das heißt nicht, dass sich in ein oder zwei Wochen alles ändert an unserem Plan. Es läuft alles nach Plan bei ihm“, sagte Kompany.

Kompany in Virus-Sorge

Vor dem Derby gegen den FC Augsburg hegt der belgische Trainer eine Sorge. „Wenn ein Virus in die Kabine kommt, habe ich Angst“, sagte Kompany mit Blick auf den Infekt von Innenverteidiger Dayot Upamecano. „Ich hoffe, niemand wird ausfallen. Aber Upa ist noch ein paar Tage im Bett - und hoffentlich niemand anders noch.“

Weiter ausfallen werden die verletzten Konrad Laimer und Josip Stanisic sowie der krankgemeldete Sacha Boey. „Das sind alles Verteidiger, die wir nicht haben. Trotzdem haben wir einen guten Konkurrenzkampf: Hiroki Ito ist fit, Minjae (Kim) ist fit, Raphaël Guerreiro und Tom Bischof. Joshua Kimmich, Leon Goretzka können da auch spielen“, sagte Kompany.