Strandhochzeit im Leuchtturm? Für viele Daten 2026 gibt es schon keine Plätze mehr. Wie kreativ Paare bei der Wahl ihres Hochzeitstags werden – und wo noch Chancen bestehen.

Hannover/Oldenburg - Originell und nicht so leicht zu vergessen: Daten mit einer 2 und einer 6 sind als Hochzeitstermine bei Paaren in Niedersachsen 2026 besonders gefragt. Bei einigen Standesämtern gibt es für bestimmte Daten mit diesen Konstellationen bereits keine freien Termine mehr, wie eine dpa-Umfrage ergab.

Besonders beliebt ist in diesem Jahr Freitag, der 26. Juni. In Hannover etwa sind das Alte Rathaus und das Trauzimmer im Lindener Turm ausgebucht, wie ein Sprecher sagte. Die Nachfrage nach dem Datum sei erkennbar hoch. Auch in Cuxhaven sind an dem Tag alle Termine für Eheschließungen im Schloss Ritzebüttel und im Leuchtturm „Dicke Berta“ vergeben, ebenso im Braunschweiger Rathaus und im mittelalterlichen Ambiente der Jakob-Kemenate sowie in Oldenburg. Bad Harzburg vermeldet für den Tag bereits fünf Anmeldungen. „Das ist auf jeden Fall mehr als an einem gewöhnlichen Freitag“, sagte Ralf Otte vom Servicebüro der Stadt.

Strandtrauungen auf Inseln sind beliebt

Auch auf Borkum ist der 26. Juni längst ausgebucht, ebenso wie Dienstag, der 2. Juni, und Samstag, der 6. Juni. „Wir haben schon mehrere Anfragen mangels Kapazität absagen müssen. Das ist extrem ungewöhnlich“, betonte Standesbeamter Olaf Blyl. Zurückzuführen sei das vermutlich auch auf die neue Möglichkeit der Trauungen am Strand. Diese werden auf der ostfriesischen Insel seit Mai 2025 angeboten.

Auf Juist, wo sich Paare in den Sommermonaten ebenfalls am Strand das Ja-Wort geben können, liegen dagegen nach Angaben des Standesbeamten Ingo Steinkrauß für den 2. Juni noch keine Anmeldungen vor, ebenso wenig für den 26. Februar. Dagegen seien der 20. Februar und die Samstage in den Sommermonaten innerhalb kurzer Zeit nach der Freigabe weitestgehend bereits vergeben. „Wir haben daher auch schon für 2027 den standesamtlichen Kalender geöffnet, damit die interessierten Paare eine Alternative für ihre Planung haben“, sagte Steinkrauß.

Noch Termine frei im Leuchtturm

Aber auch für 2026 gibt es noch freie Trauungstermine für Paare mit Wunsch nach einem originellen Datum: So waren zuletzt am 20. Juni noch Termine im Leuchtturm „Dicke Berta“in Cuxhaven frei, ebenso wie in Bad Harzburg am 2.6. und 6.6. auf dem Baumwipfelpfad und im Bündheimer Schloss.

Ehewillige sind aber 2026 nicht nur an Terminen interessiert, die eine 2, 0 und/oder eine 6 beinhalten. „Viele Paare suchen auch nach ihren speziellen Kennenlerndaten oder Geburtstagen von Familienangehörigen für einen mögliches Traudatum“, sagte ein Sprecher der Stadt Osnabrück. Auch Cora Strate, Mitarbeiterin der Stadt Cuxhaven, beobachtet, dass die Eheschließenden immer wieder „sehr fantasiereich“ seien, wenn es um besondere Daten gehe. Begehrt ist auch der 14. Februar - Valentinstag -, der in diesem Jahr auf einen Samstag fällt.