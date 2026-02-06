Eine Mitarbeiterin einer Zahnarztpraxis erhält einen Anruf. Eine Frau gibt sich als Bankangestellte aus - und entlockt der Praxismitarbeiterin so 20.000 Euro.

Weimar - Eine Zahnarztpraxis in Weimar ist durch einen Trickbetrug um knapp 20.000 Euro bestohlen worden. Eine angebliche Bankangestellte hatte am Donnerstag mit einer Mitarbeiterin der Zahnarztpraxis telefoniert, wie die Polizei mitteilte. Die Betrügerin gab an, dass der Praxis fälschlicherweise Geld überwiesen worden sei und jene Überweisungen nun rückgängig gemacht werden müssten. Daraufhin gab die Praxis-Mitarbeiterin die Buchungen frei. Der Betrug flog schließlich auf und die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren ein.