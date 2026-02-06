Flammen schlagen vom Balkon bis zum Dach: Zwei Bewohner geraten in Gefahr, als sie selbst löschen wollen.

Dresden - Ein Balkonbrand im Dresdner Stadtteil Blasewitz hat am Morgen auf den Dachstuhl des Wohnhauses übergegriffen. Die beiden Bewohner der Wohnung wollten das Feuer zunächst selbst zu löschen, wie die Feuerwehr mitteilte. Die hinzugerufenen Einsatzkräfte der Feuerwehr retteten sie aus dem verrauchten Bereich. Der Rettungsdienst versorgte sie wegen des Verdachts auf Rauchgasvergiftungen.

Die Flammen auf dem Balkon bekam die Feuerwehr schnell unter Kontrolle. Um auch den Brand an dem Dachstuhl zu löschen, nahmen die Einsatzkräfte Drehleitern zu Hilfe. Wie es zu dem Feuer kam, war zunächst unklar. Die Polizei ermittelt.