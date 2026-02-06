Bremen - Drei maskierte Räuber haben eine Tankstelle in Bremen überfallen und einen 20 Jahre alten Mitarbeiter mit einem Messerstich in den Oberschenkel verletzt. Am Donnerstagabend habe zunächst ein junger Mann die Tankstelle im Stadtteil Hemelingen betreten und vorgegeben, ein Getränk kaufen zu wollen, teilte die Polizei mit. Als der Mitarbeiter die Kasse öffnete, kamen zwei weitere Männer hinzu - einer bedrohte ihn mit einer Schusswaffe. Der andere nahm Bargeld und eine Geldkassette aus der Kasse.

Der Mitarbeiter versuchte, die Flucht der Täter zu verhindern. Dabei stach ihm einer der Männer ein Messer in den Oberschenkel. Die Täter flüchteten zu Fuß, die Fahndung verlief zunächst ergebnislos. Das Räubertrio soll etwa 18 bis 20 Jahre alt und etwa 1,70 bis 1,80 Meter groß sein, sie waren dunkel gekleidet und mit Stofftüchern maskiert. Der Verletzte kam ins Krankenhaus. Die Polizei sucht nach Zeugen und prüft mögliche Zusammenhänge mit früheren Überfällen.