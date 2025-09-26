Dem deutschen Eiskunstlauf-Paar Minerva Hase und Nikita Volodin gelingt bei der Nebelhorn Trophy in Oberstdorf ein starker Start in die Olympia-Saison. Das Duo lässt auch die Weltmeister hinter sich.

Oberstdorf - Das deutsche Eiskunstlauf-Spitzenpaar Minerva Hase und Nikita Volodin ist mit einem Sieg in die Olympia-Saison gestartet. Bei der prestigeträchtigen Nebelhorn Trophy in Oberstdorf gewannen die Europameister dank einer starken Vorstellung in der Kür mit 221,38 Punkten.

Das Duo fing damit noch die japanischen Weltmeister Riku Miura/Ryuichi Kihara ab, die nach dem Kurzprogramm knapp geführt hatten. Sie mussten sich mit einem Wimpernschlag von 0,35 Zählern geschlagen geben. Hase/Volodin revanchierten sich somit auch für die WM im vergangenen März, als sie hauchdünn hinter Miura/Kihara Zweite wurden.

Annika Hocke und Robert Kunkel (180,04 Punkte) belegten in Oberstdorf als zweitbestes deutsches Duo Platz acht. Letizia Roscher/Luis Schuster (142,50 Punkte) landeten auf Rang 14.

Olympische Spiele als Höhepunkt

Für Hase/Volodin war die Nebelhorn Trophy der erste Wettkampf in dieser Saison. Höhepunkt sind im kommenden Februar die Olympischen Spiele in Mailand und Cortina d'Ampezzo.

Die Nebelhorn Trophy ist Teil der sogenannten Challenger Serie des Eislauf-Weltverbands ISU. Die traditionsreiche Veranstaltung im Allgäu gehört damit zu den Top-20-Events weltweit.

Eistänzer auf Kurs Podestplatz

Bei den Männern gewann der Kanadier Stephen Gogolev. Bester Deutscher wurde Arthur Mai. Er belegte den zwölften Platz.

Im Eistanz liegt das deutsche Duo Jennifer Janse van Rensburg und Benjamin Steffan nach dem Rhythmustanz mit 71,73 Punkten auf dem dritten Rang hinter den in Führung liegenden Briten Lilah Fear/Lewis Gibson (78,87 Punkte) und Christina Carreira/Anthony Ponomarenko aus den USA (76,11 Punkte). Der Kürtanz findet am Samstag statt.



