Ein Sandlaster kracht gegen Baum, Autos ineinander – dabei werden mehrere Menschen auf eine Bundesstraße verletzt. Wie es zum Frontalzusammenstoß kam.

Zunächst war unklar, warum das Auto der Fahrerin auf die Gegenfahrbahn geriet. (Symbolbild)

Deinstedt - Bei einem schweren Verkehrsunfall im Landkreis Rotenburg sind fünf Menschen verletzt worden, drei davon schwer. Der Unfall ereignete sich auf der Bundesstraße 71 zwischen Deinstedt-Bahnhof und Bevern, wie die Feuerwehr mitteilte.

Demnach geriet der Wagen einer Autofahrerin aus zunächst ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr und stieß frontal mit einem Lastwagen zusammen. Der mit Sand beladene Lkw kam von der Straße ab, touchierte eine Leitplanke und prallte gegen einen Baum. Drei weitere Fahrzeuge wurden in den Unfall verwickelt.

Die Fahrerin wurde in ihrem Auto eingeklemmt und musste mit hydraulischem Gerät befreit werden. Auch ein weiterer Fahrer war zunächst eingeschlossen. Die Schwerverletzte wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen, vier weitere Verletzte kamen per Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser.

Die Bundesstraße blieb zwischen Deinstedt-Bahnhof und Bevern für mehrere Stunden voll gesperrt. Feuerwehr, Rettungsdienste und das Deutsche Rote Kreuz waren mit einem Großaufgebot im Einsatz.