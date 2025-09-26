Ab dem späten Nachmittag konnten keine Züge mehr fahren. Die Strecke ist inzwischen wieder frei, doch die Reparatur dauert an.

Wegen einer beschädigten Oberleitung war der Zugverkehr in Stendal am Montag zeitweise unterbrochen. (Symbolbild)

Stendal - Wegen einer beschädigten Oberleitung war der Zugverkehr von und nach Stendal am späten Nachmittag zeitweise unterbrochen. Ab etwa 20.45 Uhr fuhren die Bahnen in dem Bereich größtenteils wieder – zunächst im Regional-, kurz darauf auch im Fernverkehr, wie eine Sprecherin der Deutschen Bahn mitteilte.

Lediglich die Strecke zwischen Magdeburg und Stendal bleibt demnach weiterhin gesperrt. Hier wurde ein Schienenersatzverkehr mit Bussen eingerichtet.

Im Bahnhofsbereich von Stendal war zuvor eine herabhängende Oberleitung entdeckt worden. Die Reparaturarbeiten dauerten am Abend noch an. Zur Ursache der Beschädigung konnte die Bahn zunächst keine Angaben machen.