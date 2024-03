Nördlich von Leipzig kommt es am Dienstagmittag zu einem Unfall. Ein Transporter war dort in den Gegenverkehr geraten.

Zwochau - Bei einem Zusammenstoß zwischen einem Transporter und einem Linienbus in Zwochau (Landkreis Nordsachsen) sind am späten Dienstagvormittag drei Menschen verletzt worden. Der Transporter geriet nördlich von Leipzig aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr, wie die Polizei mitteilte. Demnach fuhr das Fahrzeug zuerst gegen den Bus und anschließend gegen einen Baum. Einer der Verletzten saß im Transporter, die anderen beiden im Bus. Mehr Details waren zunächst nicht bekannt.