Chemnitz - Die Kulturstiftung des Freistaates präsentiert ab Ende August in Chemnitz neu angekaufte Werke sächsischer Künstlerinnen und Künstler. Die Gemälde, Skulpturen oder auch Installationen werden im Museum Gunzenhauser gezeigt, wie die Stiftung mitteilte. Es handele sich um 26 Werke im Ankaufswert von 94.700 Euro. Mit den Förderkäufen unterstützt die Stiftung die Künstlerinnen und Künstler finanziell. Die Ausstellung „WIN/WIN“ ist vom 31. August bis 26. Oktober zu sehen.