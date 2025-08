Am 23. August wird die Mohrenstraße umbenannt und heißt dann Anton-Wilhelm-Arno-Straße. Eine feierliche Enthüllung ist geplant. Die neuen Schilder werden bereits am Vortag montiert.

Berlin - Die Schilder mit dem neuen Straßennamen für die bisherige Mohrenstraße werden bereits am 22. August und damit einen Tag vor der feierlichen Einweihung montiert. Das teilte das zuständige Bezirksamt Mitte mit. Die Straße heißt dann Anton-Wilhelm-Arno-Straße, benannt nach dem ersten bekannten schwarzen Philosophen und Juristen an deutschen Universitäten, der im 18. Jahrhundert in Berlin wirkte. Rechtskräftig ist der neue Name bereits. Der Namenswechsel wurde im Berliner Amtsblatt veröffentlicht.

Den Plan zur Umbenennung gibt es schon seit Jahren und geht auf diverse Initiativen zurück, die den bisherigen Straßennamen wegen des Begriffs „Mohr“ als rassistisch kritisieren. Es kam zu einem jahrelangen Rechtsstreit, weil Anwohner gegen den Namenswechsel klagten. Sie argumentierten, die Namensgebung für die Straße vor 300 Jahren sei nicht rassistisch, sondern wertschätzend gemeint. Das Oberverwaltungsgericht machte Mitte Juli den Weg für die Umbenennung frei.

Anwohnerinnen und Anwohner können dem Bezirksamt zufolge ab dem 15. September ohne Terminvereinbarung im Bürgeramt Klosterstraße ihre Ausweis- und Fahrzeugdokumente umschreiben lassen. Der Vorgang sei kostenlos, hieß es. Die alten Straßenschilder mit dem Namen „Mohrenstraße“ blieben für sechs Monate unterhalb des neuen Namens rot durchgestrichen sichtbar, um die Orientierung weiterhin zu gewährleisten.