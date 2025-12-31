Die Polizei in Leipzig ermittelt wegen Brandstiftung an einem Transportauto, das dabei einen Totalschaden erlitt. Zwei Jugendliche kommen als Verursacher infrage.

Ein in Brand gesetzter Transporter, bei dem auch ein zweites Fahrzeug in Mitleidenschaft gezogen wurde, beschäftigt die Polizei in Leipzig. (Symbolfoto)

Leipzig - Bei einer mutmaßlichen Brandstiftung sind in Leipzig zwei Transportfahrzeuge beschädigt worden. Wie die Polizei mitteilte, sei am Dienstagabend zunächst eines der Autos auf bislang ungeklärte Weise in Brand gesetzt worden, wobei Totalschaden entstand.

Ein daneben geparkter Transporter wurde durch die Hitze in Mitleidenschaft gezogen und leicht beschädigt. Die Feuerwehr löschte die Flammen. Im Umfeld des Brandortes seien zwei 15 und 17 Jahre alte Jugendliche gestellt worden, die als Tatverdächtige infrage kommen.