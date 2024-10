In den frühen Morgenstunden fährt ein Kleintransporter auf einen Lastwagen auf. Drei Menschen werden dabei verletzt - zwei von ihnen schwer.

Transporter fährt ungebremst in Lastwagen - drei Verletzte

Erfurt - Drei Menschen sind bei einem Unfall auf der Autobahn 71 nahe Erfurt verletzt worden. Am Morgen kommt es laut Polizei an der Anschlussstelle Erfurt-Bindersleben in Richtung Schweinfurt zu Verkehrsbehinderungen.

Zu dem Unfall kam es, als ein Lastwagenfahrer an der Anschlussstelle Erfurt-Bindersleben auf die Autobahn auffuhr und dabei einen Kleintransporter übersah, so die Polizei. Der Fahrer des Transporters konnte nicht mehr ausweichen und fuhr dem Lastwagen ungebremst auf. Dabei wurden der 50 Jahre alte Fahrer und sein Beifahrer schwer verletzt. Der Lastwagenfahrer ist nach ersten Erkenntnissen leicht verletzt worden.

Die A71 war in Richtung Schweinfurt zwischen der Anschlussstelle Erfurt-Bindersleben und dem Kreuz Erfurt für etwa dreieinhalb Stunden voll gesperrt.