Ein Traktorfahrer wollte eine Straße überqueren und soll dabei ein Auto übersehen haben – mit tödlichen Folgen.

Nach einem Zusammenstoß mit einem Traktor kam für einen Autofahrer jede Hilfe zu spät. (Symbolbild)

Getelo - Nach einem Zusammenstoß mit einem Traktor ist ein Autofahrer tödlich verunglückt. Der 72-Jährige starb noch an der Unfallstelle in Getelo (Grafschaft Bentheim), wie die Polizei mitteilte. Sein 74-jähriger Beifahrer kam leicht verletzt in eine Klinik.

Nach ersten Erkenntnissen wollte der Traktorfahrer eine Straße überqueren. Dabei soll der 58-Jährige ein Auto übersehen haben, das von rechts kam und Vorfahrt hatte. Beide Fahrzeuge stießen zusammen, für den Autofahrer kam jede Hilfe zu spät.