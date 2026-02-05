Seit Herbst 2021 war der Dialog zwischen Militärs von Washington und Moskau unterbrochen worden. Nun kommt es zu einer überraschenden Wendung.

Abu Dhabi - Die USA und Russland haben die Wiederaufnahme ihres seit 2021 unterbrochenen Dialogs hochrangiger Militärs vereinbart. Das teilte das Kommando der US-Streitkräfte in Europa nach Verhandlungen zwischen Russen und Amerikanern in Abu Dhabi mit.

Die Gespräche waren im Herbst 2021 wegen massiver Spannungen zwischen Washington und Moskau auf Eis gelegt worden. Die USA sehen die Wiederaufnahme der Gespräche zwischen den Streitkräften als „wichtigen Faktor für globale Stabilität und Frieden“ und versprechen sich „die Möglichkeit für mehr Transparenz und Deeskalation“. Aus Russland gab es zunächst keine offiziellen Angaben zu der Vereinbarung über die Wiederaufnahme des Militärdialogs.

Der Mitteilung zufolge vereinbarten Russland und die USA bei den Verhandlungen über eine Beendigung des Moskauer Angriffskrieges gegen die Ukraine die Wiederaufnahme des Dialogs. Demnach traf in den Vereinigten Arabischen Emiraten General Alexus G. Grynkewich, Kommandeur des US-Europakommandos, mit hochrangigen russischen und ukrainischen Militärs zusammen.

An den Gesprächen über das Ende des Ukraine-Krieges hatten auch der US-Sondergesandte Steve Witkoff und der Schwiegersohn von US-Präsident Donald Trump, Jared Kushner, teilgenommen. Die Kriegsparteien Russland und die Ukraine verhandeln unter US-Vermittlung.

Kontinuierlicher Kontakt geplant

„Dieser Kanal wird einen kontinuierlichen Kontakt zwischen den Streitkräften gewährleisten, während die Parteien weiter auf einen dauerhaften Frieden hinarbeiten“, hieß es in der Mitteilung weiter.

General Grynkewich hat laut US-Angaben als Oberbefehlshaber der Nato-Streitkräfte in Europa auch die Befugnis, den militärischen Dialog mit Russlands Generalstabschef Waleri Gerassimow aufrechtzuerhalten, „um Fehleinschätzungen zu vermeiden und ein Mittel zur Vermeidung einer unbeabsichtigten Eskalation auf beiden Seiten bereitzustellen“.

Während des 2022 begonnen russischen Angriffskrieges hatte es nur gelegentlich Kontakte auf höchster militärischer Ebene zwischen Moskau und Washington gegeben. Es gab Telefonate zwischen den Verteidigungsministern und Generalstabschefs.

US-Präsident Donald Trump hatte die Kontakte zwischen Washington und Moskau auf verschiedenen Ebenen wieder in Gang gesetzt. Er hat auch mit Kremlchef Wladimir Putin inzwischen mehrfach telefoniert; im August 2025 hatten sich beide Präsidenten in Alaska getroffen. Trump hat immer wieder erklärt, den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine zu beenden. Auch nach den neuen Verhandlungen in Abu Dhabi ist aber ein Waffenstillstand nicht in Sicht.