Union verzichtet auf ein Trainingslager, Hertha reist nach Portugal: Wie die Berliner Clubs sich vorbereiten und welche Personalfragen jetzt im Fokus stehen.

Berlin - Die Weihnachtspause ist vorbei, am Freitag starten die Berliner Proficlubs 1. FC Union und Hertha BSC in die Vorbereitung auf den Rest der Saison. Das sind die wichtigen Themen bei beiden Vereinen in den kommenden Wochen.

Vorbereitung:

Die Köpenicker bleiben zur Vorbereitung fast komplett in Berlin und verzichten auf ein Trainingslager. Am 5. Januar gibt es ein Testspiel bei Drittligist Erzgebirge Aue. Die Hertha zieht es dagegen in den Süden. Vom 3. bis 10. Januar weilt das Team von Trainer Stefan Leitl an der Algarveküste in Portugal. Dort steht am Tag vor der Abreise ein Testspiel gegen den belgischen Erstligisten Standard Lüttich an.

Transfers:

Bei Union sind vor allem die umworbenen Innenverteidiger Danilho Doekhi und Diogo Leite im Fokus, deren Verträge im Sommer auslaufen. Um noch eine Ablöse zu kassieren, müssten sie im Winter verkauft werden. Es ist wahrscheinlich, dass zumindest einer von beiden Köpenick verlässt. Dann würde sich Geschäftsführer Horst Heldt sicher auch um einen direkten Ersatz bemühen. Der Ex-Augsburger Felix Uduokhai soll ein Kandidat sein.

Größere Transferaktivitäten sind bei Hertha aktuell nicht absehbar. Außenverteidiger Julian Eitschberger, der zuletzt nur noch selten zum Einsatz kam, soll über einen Wechsel nachdenken. Spannend wird es, wenn ein Topclub bei Mega-Talent Kennet Eichhorn ernst macht.

Auftaktprogramm und Ausgangslage:

Schon am 10. Januar geht es für Union in der Bundesliga mit einem ganz besonderen Wiedersehen weiter. Der frühere Erfolgstrainer Urs Fischer kommt mit Mainz 05 in die Alte Försterei. Danach geht es gegen Augsburg, Stuttgart und Dortmund. Die Mannschaft von Trainer Steffen Baumgart liegt mit 21 Punkten aus 15 Spielen voll im Soll und kann sogar nach Europa schielen, wenn es so weitergeht.

Für Hertha sind die ersten Wochen der Rückrunde wegweisend. Am 17. Januar kommt Zweitliga-Tabellenführer Schalke ins Olympiastadion. Nach dem Aufeinandertreffen mit den Freunden vom KSC geht es mit Darmstadt und Elversberg gegen direkte Konkurrenten im Kampf um den Abstieg. Durch die drei sieglosen Spiele zum Jahresabschluss hat der Hauptstadtclub den Anschluss an die Aufstiegsregion etwas verloren. Gegen den Bundesligisten Freiburg will die Hertha am 10. Februar im Viertelfinale ihren Traum vom Pokalfinale im eigenen Stadion aufrechterhalten.