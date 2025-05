Trainer Waibl verlängert Vertrag in Dresden

Dresden - Trainer Alexander Waibl bleibt den Volleyball-Frauen des Dresdner SC weiterhin treu. Wie der sechsmalige deutsche Meister bei einem Pressegespräch am Montag mitteilte, hat der 57-Jährige seinen noch bis 2026 laufenden Vertrag vorfristig um weitere vier Jahre bis 2030 verlängert.

Waibl wechselte 2009 aus seiner Heimatstadt Stuttgart an die Elbe und prägt seit seinem Amtsantritt den Verein. In 16 Spielzeiten gewann er gemeinsam mit seinen Teams vier deutsche Meistertitel, fünf Pokalsiege, den Supercup und holte einmal den europäischen Challenge-Cup. Er ist damit der dienstälteste und auch erfolgreichste Trainer in der Bundesliga.

„Das bedeutet mir sehr viel und ist zugleich ein Beleg für die Art und Weise und die Qualität unserer Zusammenarbeit“, sagte Waibl. Geschäftsführerin Sandra Zimmermann sagte: „Mit seinen Fähigkeiten gelingt es ihm immer wieder, sportlich, taktisch und menschlich junge Spielerinnen zu entwickeln und dabei siegfähige Teams zu formen. Das ist außergewöhnlich. Darum beneiden uns viele Vereine.“