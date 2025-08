Ein Brand löst einen Großeinsatz der Feuerwehr aus. Verletzt wird niemand. Doch wann die Senioren wieder in ihr Zuhause zurückkehren können, ist unklar.

Quedlinburg - Die Bewohner eines Quedlinburger (Landkreis Harz) Alten- und Pflegeheims sind wegen eines Brandes evakuiert worden. Die 49 Frauen und Männer aus der Taubenbreite wurden in umliegende Heime verlegt, wie Feuerwehrsprecher Albrecht Christian sagte.

Zunächst waren in der Nacht 16 Bewohner gerettet worden, nachdem am späten Freitagabend ein Brand im Keller von Haus 2 ausgebrochen war. Der Hauptverteiler für den Strom stand den Angaben zufolge in Flammen. Wie das Feuer ausbrechen konnte, ist jedoch noch unklar.

Wegen des fehlenden Stroms wurden mit Hilfe von etwa 45 Einsatzkräften die übrigen Bewohner aus dem Gebäude gebracht. Verletzt wurde aktuellen Angaben zufolge niemand.

Wie es nun weitergeht und wann die Bewohner zurückkehren können, sei unklar, so Albrecht Christian. Doch die Flammen seien gelöscht, erklärte er weiter.