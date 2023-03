Berlin - Ein Trabant auf Treppen: Zehn Tage vor der Wiedereröffnung des Berliner DDR-Museums ist der Trabant wieder in die Ausstellungsräume eingezogen. Über eine Rampe wurde das Auto am Mittwoch die Treppen zum Museum an der Spree heruntergerollt. Ein Autotransporter hatte ihn zuvor angeliefert. Die Fahrsimulation mit dem Auto ist ein Hauptbestandteil der Ausstellung zur DDR-Geschichte.

Das DDR-Museum war nach dem Aquariumsunglück im Dezember für dreieinhalb Monate geschlossen. Währenddessen wurde der Trabant restauriert. Bei dem Platzen des Großaquariums im benachbarten Hotel war ein Teil des Wassers auch in das Museum gedrungen, hatte die Decke heruntergedrückt und war unter den Boden gelaufen. Das Museum soll nach den Restaurierungs- und Umbauarbeiten am 1. April mit einem neuen Konzept wieder eröffnen.