In einer Wohnung in Reinickendorf wird ein toter Mann entdeckt. Wie lange er dort schon lag, ist nicht bekannt - und auch nicht die Todesursache.

Toter in Reinickendorf - Mordkommission ermittelt

Die Berliner Polizei ermittelt zusammen mit der Staatsanwaltschaft nach einem Leichenfund in Reinickendorf. (Symbolbild)

Berlin - In einer Wohnung in Berlin-Reinickendorf ist am Freitagnachmittag die Leiche eines Mannes entdeckt worden. Das teilten Polizei und Staatsanwaltschaft gemeinsam mit. Die Mordkommission und die Staatsanwaltschaft Berlin haben Ermittlungen aufgenommen.

Nach ersten Erkenntnissen ist von einem Tötungsdelikt auszugehen. Darauf deutet den Angaben zufolge die Situation hin, in der die Leiche des 50 Jahre alten Mannes in seiner Wohnung in der Breitkopfstraße gefunden wurde.

Ein Bekannter von ihm habe die Polizei verständigt, nachdem dieser den Mann mehrere Tage lang nicht erreicht hatte, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft. Das Todesdatum sei bisher nicht bekannt. Weitere Hinweise könnte die Obduktion ergeben. Deren Ergebnisse lagen am Samstagmittag aber noch nicht vor.