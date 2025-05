Neuruppin - RSV Eintracht Stahnsdorf hat das Oberliga-Duell um den Brandenburger Fußball-Landespokal gewonnen und ist im August erstmals im DFB-Pokal dabei. Kapitän Ernes Matjaz (44. Minute) erzielte im Finale gegen den VfB Krieschow das Tor zum 1:0 (1:0) im Volksparkstadion von Neuruppin.

Zwei Brandenburger Clubs im DFB-Pokal

Die Stahnsdorfer krönten damit ihre erfolgreiche Pokalsaison. Im Halbfinale hatte sich der Fünftligist bereits sensationell im Elfmeterschießen gegen Topfavorit Energie Cottbus durchgesetzt. Da Energie in der 3. Liga die Saison auf Platz vier beendete, sind in der ersten Hauptrunde des DFB-Pokals diesmal zwei Teams aus Brandenburg vertreten.

Für Stahnsdorf ist der Pokalcoup mehr als 200.000 Euro wert, diese Startprämie gibt es vom DFB. Für das Erstrundenspiel (15.-18. August) dürften die Eintracht ins Karl-Liebknecht-Stadion nach Potsdam umziehen. Dann geht es gegen ein Team aus der Bundesliga oder der 2. Bundesliga.

Torschütze mit Turban

Torschütze Matjaz spielt nach einem frühen Zusammenprall mit Turban am Kopf. Bei guten Chancen von Matthias Steinborn (29./34.) und Lucas Krüsemann (19.) vergab die Mannschaft weitere gute Möglichkeiten.

In der zweiten Hälfte fand Krieschow besser ins Spiel und glich beinahe aus, als Torjäger Andy Hebler nur knapp am Tor vorbei köpfte (56.). Auf der Gegenseite scheiterte Steinborn an VfB-Keeper Sebastian Mellack (62.). Weil Hebler in der Nachspielzeit nur Millimeter am Tor vorbei köpfte, blieb es beim umjubelten Stahnsdorfer Premierensieg im Landespokal.