Der Ivorer gilt als großes Talent. Mit seinem Transfer kommt Bewegung in den Leipziger Kaderumbruch.

Leipzig - Fußball-Bundesligist RB Leipzig hat Yan Diomande unter Vertrag genommen. Der 18-jährige Ivorer wechselt vom spanischen Zweitligisten CD Leganes in die Bundesliga und erhält in Leipzig einen Vertrag bis 30. Juni 2030. Über den Transfer wurde seit Tagen spekuliert. Im Gespräch ist eine Ablösesumme von rund 20 Millionen Euro.

Der Mann von der Elfenbeinküste spielte von 2022 bis 2024 in den USA und war Topscorer der Nachwuchsliga USPL. Im Januar wechselte er nach Spanien zu CD Leganes und feierte am 29. März sein Profidebüt im Spiel bei Real Madrid. In zehn Spielen traf er zweimal und lieferte eine Vorlage.

Schäfer lobt Diamondes Fähigkeiten

„Er ist ein linker Flügelspieler, der ein herausragendes Tempo mitbringt, dribbelstark, sehr athletisch und abschlussstark ist. Dazu gibt er keinen Ball verloren und spielt sehr mannschaftsdienlich. Mit diesen Eigenschaften passt er gut zu dem Spiel, was wir in der kommenden Saison auf den Platz bringen wollen“, sagte RB Geschäftsführer Sport, Marcel Schäfer. Er warb dafür, dem jungen Spieler Zeit für die Entwicklung zu geben.

Diamonde ist nach Max Finkgräfe und Ezechil Banzuzi der dritte Neuzugang. Weitere junge Spieler werden folgen und damit den angekündigten XXL-Umbruch bei RB einläuten. Nach der schlechtesten Bundesliga-Saison mit Platz sieben und dem erstmaligen Verpassen der internationalen Startplätze hatte sich RB einen Aufbruch und die Rückkehr zu alter Stärke verordnet. Deshalb werden in den kommenden Wochen mehrere gestandene Spieler, die über Jahre Leistungsträger waren, den Club verlassen.