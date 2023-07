Merseburg - Nach dem Fund eines toten Mannes in Merseburg ermittelt die Polizei wegen des Verdachts eines Tötungsdeliktes. Bislang gebe es noch keine Hinweise auf einen konkreten Verdächtigen, sagte eine Sprecherin der Polizei am Montag. Die Ermittlungen dauerten aber an.

Der Tote war am Samstag in einer Wohnung in Merseburg gefunden worden. „Das Verletzungsbild sowie die Umstände des Auffindens erhärten den Verdacht, dass auf die Person gewaltsam eingewirkt worden sein könnte“, teilte ein Polizeisprecher am Wochenende mit. Es wird vermutet, dass es sich bei dem Toten um den 52 Jahre alten Wohnungsinhaber handelt. Polizei und Rettungskräfte fanden den leblosen Mann. Zuvor hatte es Hinweise gegeben, dass er seit dem Vortag nicht mehr erreichbar gewesen sei.