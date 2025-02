Berlin - Nach einer tödlichen Messerattacke in Berlin-Spandau hat die Staatsanwaltschaft Anklage gegen einen 19-Jährigen wegen Totschlags erhoben. Der junge Mann soll einen Gleichaltrigen am 5. November mit zwei Stichen in den Rücken derart verletzt haben, dass dieser starb, wie die Staatsanwaltschaft mitteilte. Der 19-Jährige befindet sich seit seiner Festnahme am 13. Dezember in Untersuchungshaft.

Den Angaben zufolge soll es am Abend des 5. Novembers zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen Jugendlicher gekommen sein. Der Beschuldigte soll das Opfer verfolgt haben, das aus Angst vor ihm flüchtete. Dabei soll er mit Messerstichen versucht haben, sich gegen den Beschuldigten zu wehren. Wenig später kam es dann zu den tödlichen Stichen, als der 19-Jährige das Opfer einholte.

Das Opfer wurde in einer Grünanlage an der Borkzeile gefunden und in eine Klinik gebracht, in der es starb. Der Beschuldigte wurde in der Nähe des Tatorts entdeckt und in eine Klinik gebracht, in der er operiert wurde. Lebensgefährlich sollen die Verletzungen nicht gewesen sein. Am 13. Dezember wurde er von der Bundespolizei am Bahnhof Gesundbrunnen kontrolliert und festgenommen, nachdem per Haftbefehl nach ihm gesucht wurde.