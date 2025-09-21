Ein Wagen prallt gegen die Mittelschutzplanke, ein anderer überschlägt sich im Graben: Bei dem Unfall auf der Autobahn 71 bei Arnstadt werden zwei Fahrer verletzt.

Nach einem Zusammenstoß auf der A71 bei Arnstadt sind zwei Autos stark beschädigt zum Stehen gekommen – beide Fahrer wurden leicht verletzt. (Symbolbild)

Arnstadt - Bei einem Unfall auf der Autobahn 71 zwischen Arnstadt-Nord (Ilm-Kreis) und dem Erfurter Kreuz sind zwei Autofahrer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war am Samstagnachmittag ein Wagen in Fahrtrichtung Sangerhausen durch eine unsichere Fahrweise aufgefallen. Schließlich kam der Fahrer nach links ab und stieß dort mit einem Auto zusammen. Ein Atemtest ergab bei ihm Alkoholeinfluss.

Während der mutmaßliche Unfallverursacher nach rechts von der Fahrbahn abkam und sich mit seinem Wagen im Graben überschlug, prallte das andere Auto gegen die Mittelschutzplanke und kam auf dem rechten Fahrstreifen zum Stehen. Beide Fahrer wurden dabei leicht verletzt. Die Fahrzeuge erlitten einen Totalschaden, der Sachschaden wird auf rund 45.000 Euro geschätzt.

Die A71 war für etwa eine Stunde voll gesperrt. Danach konnte der Verkehr einspurig wieder freigegeben werden.