Die Polizei entdeckt Hakenkreuze und rechtsextreme Plakate nahe einer Schule. Gegen die unbekannten Täter ermittelt der Staatsschutz.

Görlitz - Unbekannte haben in Görlitz zwei große Hakenkreuze auf Gehwege geklebt. In der Melanchthonstraße stellte die Polizei das verbotene Symbol am Samstagmorgen in der Größe von 60 mal 60 Zentimeter fest, wie es in einer Mitteilung heißt. Zudem waren an einem nahegelegenen Schulgebäude mehrere Plakate der rechtsextremen Kleinstpartei „Der Dritte Weg“ angebracht.

Kurze Zeit später fanden die Beamten in unmittelbarer Nähe ein weiteres, 55 mal 55 Zentimeter großes Hakenkreuz. In beiden Fällen verwendeten die Täter Bastelkleber.

Die Symbole wurden unkenntlich gemacht und die Plakate entfernt. Der Staatsschutz ermittelt wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen.