Salzgitter - Kinder im Kofferraum: Ein Auto mit zu vielen Insassen ist in Salzgitter gestoppt worden. Neben dem Fahrer trafen die Beamten auf neun weitere Mitfahrer, wie die Polizei mitteilte. Für einen Siebensitzer waren dies deutlich zu viele. Insgesamt sechs Kinder saßen demnach auf dem Schoß von Erwachsenen beziehungsweise im Kofferraum. Dem Fahrer wurde die Weiterfahrt im Stadtteil Beinum untersagt und ein Verfahren wurde gegen ihn eingeleitet. Die Kontrolle ereignete sich am späten Samstagabend.