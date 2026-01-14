Der SC Magdeburg muss sich nach der Saison auf der Torhüterposition neu aufstellen. Nachdem Hernandez seinen Abschied bereits verkündet hat, zieht nun Portner nach.

Magdeburg - Handball-Bundesligist SC Magdeburg verliert nach Sergey Hernandez in Nikola Portner den nächsten langjährigen Torhüter. Der 32 Jahre alte Schweizer wird den amtierenden Champions League-Sieger nach Beendigung der aktuellen Saison verlassen, wie der Verein mitteilte. Wohin es Portner zieht, wurde nicht erwähnt. Hernandez hatte bereits Mitte August seinen Abschied verkündet.

Portner kam in der Spielzeit 2022/23 vom französischen Erstligisten Chambery Savoie HB nach Magdeburg. Bis zum 10. Dezember 2025 musste der gebürtige Lyoner rückwirkend eine Dopingsperre absitzen und kam bisher noch nicht wieder im Verein zum Einsatz. Derzeit weilt der Torhüter beim Schweizer Nationalteam, das sich auf die EM vorbereitet.

Portner-Sperre zieht vorzeitigen Mandic-Wechsel nach sich

Magdeburg hatte aufgrund der Sperre Matej Mandic bereits im August verpflichtet. Der kroatische Nationaltorhüter sollte erst zur kommenden Spielzeit zum SCM kommen.

„Unsere Absicht war es, den Vertrag mit Nikola bis zum Laufzeitende 2027 zu erfüllen. Niko hat sich allerdings anders entschieden“, sagte Magdeburg-Geschäftsführer Marc-Henrik Schmedt, „diese Entscheidung haben wir zur Kenntnis genommen und sind dementsprechend für die Saison 2026/2027 auf dem Torhütermarkt aktiv.“