Anfang Dezember stürzt ein Mädchen in Halle aus dem Fenster eines Hauses. Nun ist gewiss: Sie hat nicht überlebt. Gegen die Mutter wird ermittelt.

Halle - Das Anfang Dezember aus dem dritten Stock eines Wohnhauses in Halle-Neustadt gestürzte Kind ist gestorben und bereits beigesetzt. Die Beerdigung des siebenjährigen Mädchens war am 8. Januar, sagte Oberstaatsanwalt Dennis Cernota der Deutschen Presse-Agentur und bestätigte Berichte der „Mitteldeutschen Zeitung“ und des MDR.

Das Kind war am 5. Dezember aus einem Fenster auf den Gehweg gefallen. Eine Passantin hatte das verletzte Mädchen gefunden und den Notruf gerufen.

„Wir ermitteln in diesem Zusammenhang ausschließlich gegen die Mutter, nicht gegen den Kindsvater“, sagte Cernota. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte die 33 Jahre alte Mutter am Morgen ihre sechsjährige Tochter zur Schule gebracht, während drei Geschwister – eins, drei und sieben Jahre alt – in der Wohnung blieben. Der Vater war nicht zu Hause.