Bad Langensalza - Die Bundesliga-Handballerinnen des Thüringer HC müssen einen schmerzhaften Abgang im kommenden Sommer verkraften. Toptorjägerin Johanna Reichert verlässt den THC und wechselt zum rumänischen Spitzenclub Gloria Bistrita, teilte der Verein mit. „Wenn das eigene Kind das Haus verlässt, schmerzt es immer und nur zu gerne hätten wir JoJo eine Weile begleitet. Ihre Entwicklung macht uns alle mega stolz und die letzten großen Titel werden immer eng mit ihrem Namen verbunden bleiben“, sagte THC-Trainer Herbert Müller.

WM wegen Fußverletzung verpasst

Die 23 Jahre alte österreichische Nationalspielerin, die seit 2021 das THC-Trikot trägt, wurde in der vergangenen Bundesliga-Saison nicht nur Torschützenkönigin, sondern auch Spielerin der Saison in der Handball-Bundesliga der Frauen (HBF). Auch in der EHF European League war sie die beste Torschützin. Für Österreichs Nationalteam absolvierte sie bislang 55 Länderspiele und erzielte 147 Tore. Die Teilnahme an der Weltmeisterschaft verpasste die Rückraumspielerin aufgrund einer Fußverletzung.