Herleshausen - Bei einem Auffahrunfall auf der Autobahn 4 bei Herleshausen (Werra-Meißner-Kreis) ist ein Pkw-Fahrer getötet worden. Nach Polizeiangaben stießen der Wagen und ein Sattelzug zwischen den Anschlussstellen Eisenach-West und Herleshausen in Fahrtrichtung Westen zusammen.

Der 25 Jahre alte Fahrer des Lkw musste seinen Sattelzug demnach auf Höhe der Anschlussstelle Herleshausen verkehrsbedingt anhalten. Aus bisher ungeklärter Ursache erkannte ein dahinter fahrender 54-Jähriger aus dem Unstrut-Hainich-Kreis in Thüringen dies zu spät und fuhr mit seinem Fahrzeug auf den Auflieger des Sattelzugs auf, wie die Polizei mitteilte. Er wurde dabei so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle starb.

Für die Dauer der Rettungs- und Bergungsarbeiten waren die Hauptfahrbahnen der A4 in Fahrtrichtung Westen voll gesperrt. Laut Polizei konnte der Verkehr über die Zufahrt eines Parkplatzes an der Unfallstelle vorbeigeführt werden. Ein Gutachter soll die Unfallursache klären. Der entstandene Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen der Polizei auf rund 33.000 Euro.