In den nächsten Wochen entscheidet sich, ob RB Leipzig kommende Saison in der Champions League spielen kann. Ein Erfolgserlebnis gegen Borussia Dortmund ist enorm wichtig.

Leipzig - RB Leipzig steht im Topspiel der Fußball-Bundesliga am Samstag (18.30 Uhr/Sky) gegen Borussia Dortmund unter Zugzwang. Will man die Champions League-Startplätze für die kommende Saison nicht aus den Augen verlieren, wird gegen den Tabellenzweiten ein Erfolgserlebnis dringend benötigt. Was zwar statistisch möglich, aber nach der Ergebniskrise gerade gegen die sogenannten „Kleinen“ zuletzt nicht unbedingt erwartbar ist.

„Borussia ist eine Top-Mannschaft von der Qualität und von der Art und Weise, wie sie Dinge umsetzen. Es ist zwar nicht jede Woche der Hurra-Fußball, aber es ist extrem erfolgreich“, sagte RB-Trainer Ole Werner in der Spieltags-Pressekonferenz über den Kontrahenten und schob den Dortmundern die Favoritenrolle zu. „Aber wir wissen, dass wir auch etwas können. Das wollen wir zeigen, wir wollen uns durchsetzen und dem BVB die zweite Saisonniederlage in der Bundesliga zufügen. Dazu braucht es eine Top-Leistung, aber die trauen wir uns zu, wenngleich wir wissen, was der Gegner drauf hat“, sagte Werner.

Eine Top-Leistung ist vor allem im Spielaufbau der Leipziger notwendig. Die Gegentore, die RB in der Vergangenheit kassierte, entsprangen zum Großteil Fehlern bei eigenem Ballbesitz. „Gerade gegen Dortmund mit den guten Umkehrspielern ist es wichtig, dass du im Ballbesitz sauber bist. Wir müssen die Kontrolle über unseren eigenen Ballbesitz und eine Zielstrebigkeit haben. Du musst aber auch physisch verteidigen“, sagte Werner.

Und vor allem auf Ballverluste im Aufbau schneller und besser reagieren. „Unser Problem sind eher die Fehler im Ballbesitz als die im Spiel gegen den Ball“, betonte der RB-Coach, der gegen Dortmund wieder mit Castello Lukeba in der Innenverteidigung planen kann. Zudem steht auch der zuletzt gelbgesperrte David Raum wieder zur Verfügung.