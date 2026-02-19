Schwer verletzt nach einer Bus-Kollision: Ein 60-Jähriger stürzt aus seinem Rollstuhl. Wie konnte es zu dem Unfall kommen?

Die Polizei ermittelt zu einem Unfall mit einem Linienbus, bei dem ein Rollstuhlfahrer schwer verletzt wurde. (Symbolbild)

Brandenburg an der Havel - Ein Linienbus hat in Brandenburg an der Havel einen Rollstuhlfahrer gestreift - der 60-Jährige stürzte zu Boden und wurde schwer verletzt. Der Busfahrer will nach eigenen Aussagen nichts bemerkt haben und fuhr weiter, wie die Polizei mitteilte.

Der Unfall geschah am Morgen in der Nähe einer Lebenshilfe-Einrichtung, als der Bus eine Kurve fuhr. Der dort wartende 60-Jährige fiel aus seinem Rollstuhl. Die Polizei nahm Ermittlungen wegen Unfallflucht auf, machte den 57 Jahre alten Busfahrer aber ausfindig. Nun soll der Unfallhergang geklärt werden.