Eine Person tritt an einen Rezeptionisten eines Berliner Hotels heran. Plötzlich ist dieser mit einem Messer konfrontiert. Die Polizei sucht weiter nach dem oder der Verantwortlichen.

Berlin - Ein Unbekannter hat ein Hotel in Berlin-Charlottenburg überfallen. Dabei bedrohte er in der Nacht einen 21-Jahre alten Mitarbeiter mit einem Messer, wie die Polizei erklärte. Der junge Mann habe daraufhin der Forderung des Täters nachgegeben und diesem Bargeld ausgehändigt. Dieser flüchtete daraufhin unerkannt.

Die Polizei ermittelt zur Identität der Person. Der Mitarbeiter blieb den Angaben nach unverletzt, die Höhe des Schadens ist derzeit unbekannt.